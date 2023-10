Real Madrid : Jude Bellingham et ses pairs ont reçu de nouvelles voitures

Le Real Madrid a octroyé de nouvelles voitures à Jude Bellingham et ses pairs après 20 ans de collaboration avec Audi.

Comme c'est la tradition chaque année au Real Madrid, les joueurs de l'équipe première du club de la maison blanche viennent d'obtenir chacun une nouvelle voiture éthique pour la saison 2023 - 2024. C'est la seconde année seulement pour la maison blanche avec BMW puisqu'Audi était le partenaire du Real entre 2003 et 2022.

Contrairement à l'année dernière, comme le précise le club sur son site internet, les Merengues n'ont cette fois-ci choisi que des modèles 100% électriques ou hybrides rechargeables permettant de parcourir plus ou moins 100 kilomètres. Quoi qu'il en soit, toutes les voitures ont le label zéro émission.

Alors que 4 modèles étaient à disposition pour les Merengues entre le coupé (BMW i4), la berline (BMW i7) et les deux SUV (iX et XM) présents dans le catalogue de la marque allemande. La voiture la plus abordable entre toutes est le modèle i4 qui coûte actuellement 57 000€ tandis que le modèle le plus cher, le XM hybride, est à 180 000€.