Togo - lutte contre la corruption : les autorités locales sensibilisées

Dans le but de réduire le phénomène de la corruption dans le pays, la Haute Autorité de Prévention et de lutte contre la corruption et les Infractions Assimilées (HAPLUCIA) a eu une rencontre avec des élus et cadres municipaux de la préfecture de Blitta. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la prévention et de la lutte contre la corruption et les infractions assimilées à Blitta-gare.

Lutte contre corruption au Togo : plusieurs élus communaux formés

À l'occasion, les acteurs et responsables locaux ont été sensibilisés sur plusieurs points et les aspects clés de la corruption. Cet événement a été placé sous le thème : « Participation des élus et cadres municipaux à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées ».

En effet, la cérémonie de sensibilisation a été organisée par la HAPLUCIA, dans le cadre de sa campagne nationale de sensibilisation et de renforcement des capacités des acteurs communaux sur la bonne gouvernance et la transparence dans la gestion des collectivités territoriales. Une cérémonie qui a reçu l'appuie financier de l’Allemagne, à travers le projet bonne gouvernance financière piloté par la GIZ-Togo. En réalité, le but principal de cet atelier est de renforcer la bonne gouvernance et la transparence dans la gestion des collectivités territoriales. Renforcer la participation citoyenne des élus et cadres municipaux à la lutte contre la corruption ; renforcer l’intégrité et la redevabilité de ces derniers ainsi que la transparence dans la gestion des communes sont entre autre les objectifs de cette séance de sensibilisation par la HAPLUCIA.

Par ailleurs, il faut noter que nombreuses communications ont été passées en revue à l'endroit des élus communaux pour leur montrer l'importance de la bonne gouvernance dans le développement d'un pays.