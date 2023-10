Burkina Faso : cérémonie de passation au sein de la gendarmerie nationale

Le Lieutenant-colonel Evrard Somda a passé service au Lieutenant-colonel Kouagri Natama, nommé le 04 octobre 2023 par décret du Président Ibrahim Traoré. La cérémonie de passation de service a eu lieu le mardi 10 octobre 2023 à l’État-Major de la gendarmerie nationale de Ouagadougou, en présence de plusieurs personnalités et autorités de l'armée dont Chef d’État-Major Général des Armées (CEMGA), le colonel-major Célestin Simporé.

Passation de service au sein de la gendarmerie nationale au Burkina Faso : le lieutenant-colonel Kouagri Natama reintère son engagement

À l'occasion, le nouvel homme ( Chef d’État-Major) a réitéré son vivement engagement a travailler pour préserver le moral de ses hommes par la circulation des informations fiables. De la même manière, la direction de la communication et des relations publiques, de concert avec celle de l’informatique, et en coordination avec la Direction de la Communication et des Relations Publiques des Armées, travailleront à instaurer une stratégie pour assurer la circulation et la transparence des informations.

A en croire le lieutenant-colonel Kouagri Natama, un autre défis majeur de reconquête est lancé. « Nous renforcerons notre engagement dans la lutte auprès de nos frères d’armes, des VDP et des laborieuses populations sur l’ensemble du territoire », a t-il précisé.

Par ailleurs, pour travailler dans la même dynamique avec la population et les corps affilié à la gendarmerie nationale, le nouveau chef d’état-major de la Gendarmerie fait appel à une solidarité pour l'accomplissement des tâches.