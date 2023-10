​Burkina Faso : le GUMI lutte contre le terrorisme

Lutter pour une stabilité sociale et politique, faire régner la paix au sein du peuple burkinabè, préoccupation le gouvernement. Ainsi, plusieurs procédures et démarches ont été mises en œuvre pour la réussite parfaite des missions. Parmi les grands opérateurs, figure le Groupement des Unités Mobiles d’Intervention (GUMI). Une unité qui prône dans la lutte contre le terrorisme de tout genre.

Burkina Faso : le GUMI prône pour la sécurité de nation

En effet, le Groupement des Unités Mobiles d’Intervention (GUMI) mène de jour au lendemain des opérations offensives pour la libération des ennemis du territoire. Pour ce faire, 11 unités de police ont été déployées dans nombreuses régions de la nation dans le but de maintenir une paix durable.

Un aperçu sur les unités et les missions menées lors du mois de septembre. D'abord, il y a mission de reconnaissance offensive, de patrouille et de sécurisation des populations, mission d’escorte, de ravitaillement et de ratissage. En outre, la mission de sécurisation des citoyens dans leurs activités sont entre autres opérations menées dans le cadre de la reconquête du territoire et la restauration de la paix durable.

En plus, il faut noter que ces différentes opérations ont été effectuées par le Groupement des Unités mobiles d’intervention (GUMI) et les Volontaires pour la défense de la Patrie (VDP) en commun accord l’armée.

Par ailleurs, les opérations menées ont permis à ces braves combattants d'assurer la sécuriser et de libérer des zones comme Mogandé, commune de Bittou, région du Centre-est, Koayo/Gossina, dans la boucle de Mouhoun, Ipala, Hamdalaye/Tikaré, Tougan, Toma Pissila, Nassobdo/Tsiba et autres.