Didier Drogba est désigné comme assistants à la cérémonie du tirage au sort de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2023.

CAN 2023 : Didier Drogba désigné comme assistant au tirage au sort

La CAF a jeté son dévolu sur quatre stars pour assister la cérémonie du tirage au sort de la CAN 2023. Il s'agit de l'ancien capitaine des Elépéhants, Didier Drogba, de Sadio Mané, de John Mikel Obi et d'Achraf Hakimi. Le tirage au sort aura lieu le jeudi 12 octobre dans le tout nouveau Parc des Expositions d'Abidjan.

Meilleur buteur de l’histoire des Éléphants avec 65 buts inscrits en 105 matches internationaux disputés, Didier Drogba, auteur du premier but de la Côte d'Ivoire en Coupe du Monde de la FIFA en 2006, sera le régional de l’étape de ce tirage au sort. Véritable figure populaire du pays, le natif d’Abidjan a inscrit 11 buts en 24 matches en Coupe d’Afrique des Nations CAF TotalEnergies avec les Éléphants et a atteint à deux reprises la finale de la compétition en 2006 et 2012.

Son ancien coéquipier à Chelsea, John Obi Mikel, vainqueur de la CAN 2013 avec le Nigeria et trois fois médaillé de bronze avec les Super Eagles, sera également de la partie.

L'irrépressible Sadio Mané, qui a marqué le penalty victorieux pour le Sénégal lors de la finale de l’édition 2021 au Cameroun honorera de sa présence la scène du tirage au sort final à Abidjan. Meilleur buteur de l'histoire du Sénégal avec 38 buts au compteur, Mané a inscrit huit réalisations en 18 matchs disputés à la CAN avec les Lions de la Teranga.

L'arrière droit du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, qui a fait partie de l'équipe marocaine demi-finaliste la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022 officiera lors de ce tirage au sort.

Les délégations des 24 nations qualifiées, les légendes de la CAF, les médias internationaux, les partenaires commerciaux de la CAF, les célébrités du showbiz et les dirigeants africains seront présents pour cet événement très attendu tirage au sort final, qui donnera le coup d'envoi de la dernière ligne droite de ce qui s'annonce comme la meilleure CAN de l’histoire.