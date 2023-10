Can Côte d'Ivoire 2023 : Sadio Mané désigne le groupe de la mort

Présent à la cérémonie de tirage au sort pour la constitution des groupes de la Can 2023, Sadio Mané a indiqué le groupe, qui selon lui, peut être considéré comme le plus difficile.

Can 2023 : Sadio Mané parle du groupe de la mort

La composition des six groupes en compétition dans le cadre de la Can 2023 est connue. A première vue, le groupe C est unanimement perçu comme le plus relevé. Après le tirage au sort, Sadio Mané a confirmé cette perception.

Selon le joueur sénégalais, le groupe C est "un groupe très difficile". "Le Cameroun est présent... ce sera un groupe assez compliqué", a-t-il confié à la presse.

La bataille s'annonce rude dans le groupe C, mais Sadio Mané n'a pas peur pour le Sénégal. "Nous allons tout faire pour passer le premier tour et mettre en œuvre tous nos moyens", a-t-il assuré.

Pas de petite équipe...

Même si le groupe C est au bout de toutes les lèvres, l'ancien attaquant de Liverpool et Bayern Munich ne minimise aucune équipe. Pour Mané, cette Can sera sans doute l'une des plus relevée. Il a indiqué qu'il n'y a plus de petites équipes.

Il a rappelé que le Sénégal a failli se faire éliminer au premier tour au Cameroun. Lui et ses coéquipiers vont donc rester vigilants face toutes équipes.

L'attaquant sénégalais estime que tous les groupes sont des groupes de la mort. Personne ne doit donc dormir sur ses lauriers.

Pour rappel, le groupe C de la Can 2023 qui aura lieu du 13 janvier au 11 février 2024, est composé du Sénégal, du Cameroun, de la Guinée et de la Gambie.