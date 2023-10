Côte d'Ivoire : Axel Merryl nominé au PRIMUD 2023

Le Béninois Axel Merryl nominé pour le compte de la 8ème édition des Prix international des musiques urbaines (PRIMUD). Cette bonne nouvelle lui a été notifiée par l'équipe d'organisation.

Axel Merryl nominé au PRIMUD 2023

Le chanteur et comédien béninois, Axel Merryl, a informé ses fans de sa nomination au PRIMUD 2023. C'est à travers une publication sur sa page Facebook, qu'il a annoncé la bonne nouvelle. "On est nominé dans le Prix International des musiques urbaines", a-t-il écrit.

Selon la note d'information du comité d'organisation, le jeune artiste béninois a été nominé par un panel de professionnels des arts, de la musique et des industries créatives.

Ces deux dernières sorties musicales lui ont certainement valu cette nomination. En tout cas, la nouvelle a été bien accueillie par ses fans qui souhaitent déjà le voir sur le podium final.

Axel Merryl s'est fait parler de lui avec deux titres ("Kimi", "Embrasser la mariée") qui ont été validés par son public. Ces titres chansons totalisent respectivement 2 millions et 5 millions de vues sur Youtube.

Grâce à sa collaboration à succès avec Kimi Makosso, fille de général Camille Makosso, Axel Merryl a conquis le cœur des Ivoiriens. Dans le cadre du PRIMUD 2023, il pourra donc compter sur leur soutien.

PRIMUD pour récompenser les efforts des artistes

Le Prix international des musiques urbaines (PRIMUD) est une initiative de l'artiste Molare, l'un des précurseurs du coupé-décalé. A travers cet événement, il a trouvé le moyen de récompenser chaque année les efforts des artistes.

Le PRIMUD est à sa 8ème édition et s'est déjà imposé en Côte d'Ivoire comme l'un des plus grands événements de récompense dans le showbiz.

Il faut souligner que plusieurs catégories sont prises en compte et les trophées sont attribués aux meilleurs de chaque catégorie. La catégorie qui attire plus l'attention et qui fait objet de convoitise est le PRIMUD d'or, dont tous les nominés rêvent.