Can Côte d'Ivoire 2023 : voici la composition des six groupes

Le tirage au sort de la Can Côte d'Ivoire 2023 a été effectué ce jeudi 12 octobre. On connaît donc désormais la composition des six groupes en compétition.

Can Côte d'Ivoire 2023 : composition des groupes en compétition

La répartition des 24 pays qualifiés pour la Can Côte d'Ivoire 2023 est à présent connue. Les équipes ont été rangées en six groupes après le tirage au sort.

La Côte d'Ivoire qi accueille la compétition est logée dans le groupe A. Dans cette poule, elle va affronter le Nigeria, la Guinée équatoriale et la Guinée Bissau.

Composition des groupes

Groupe A : Côte d’Ivoire, Nigeria, Guinée-Equatoriale, Guinée-Bissau

Groupe B : Egypte, Ghana, Cap-Vert, Mozambique

Groupe C : Sénégal, Cameroun, Guinée, Gambie

Groupe D : Algérie, Burkina-Faso, Mauritanie, Angola

Groupe E : Tunisie, Mali, Afrique du Sud, Namibie

Groupe F : Maroc, RD Congo, Zambie, Tanzanie

Pour rappel, la Can 2023 aura lieu en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février prochain. 6 stades sont apprêtés pour accueillir les confrontations. Il s'agit du :

- stade olympique d'Ebimpe (60.000 places).

- stade de la Paix de Bouaké (40.000 places).

- stade Félix Houphouet Boigny (FELICIA) (35.000 places).

- stade olympique de Yamoussoukro (20.000 places).

- stade du Poro ( 20.000 places).

- stade olympique de San Pedro (20.000 places).