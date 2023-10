À travers un communiqué, le ministre malien des affaires étrangères convoque une rencontre d'informations au corps diplomatique ce vendredi 13 octobre à Bamako.

Mali : Abdoulaye Diop convoque d'urgence le corps diplomatique

Dans un communiqué daté seulement du 12 octobre 2023, le ministre malien des affaires étrangères, Abdoulaye Diop a convié au corps accrédités à une '' rencontre d'informations" ce 13 octobre 2023 dans la capitale Bamako.

"Le Ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale (Direction du protocole de la République), présente ses compliments aux Missions diplomatiques, Postes consulaires, ainsi qu'aux Représentations des Organisations internationales au Mali et a l'honneur de leur convier à une rencontre d'informations présidée par son Excellence Monsieur Abdoulaye Diop, Ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération internationale", peut-on lire dans le communiqué.

Pour Abdoulaye Diop, la rencontre aura lieu dans la salle de Conférence Maître Alioune Blondine BEYE du Ministère des Affaires Étrangères à 10heures. La dite rencontre abordera des sujets brûlants de la crise diplomatique qui secoue le pays depuis des lustres.

Un des acteurs clefs de la transition, le Président Assimi Goïta espère bénéficier du carnet d'adresses du diplomate chevronné pour redorer son image sur la scène internationale.