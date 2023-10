Ecarté de la mairie de Tiassale : Ce que prépare Assalé Tiémoko

Une délégation spéciale a été installée à la tête de la mairie de Tiassalé. En attendant la reprise des élections municipales, Assalé Tiémoko, qui avait été déclaré vainqueur par la CEI (Commission électorale indépendante), met en garde contre une manipulation du fichier électoral.

Municipales à Tiassalé : Assalé Tiémoko prêt à lutter contre la fraude

À l'issue des élections municipales du samedi 2 septembre 2023, Assalé Tiémoko avait été déclaré vainqueur dans la localité de Tiassalé. Mais la victoire du maire sortant a été contestée par son adversaire Alpha Sanogo. Le candidat du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) a saisi le Conseil d'État. Finalement, la victoire d'Assalé Tiémoko a été invalidée.

En attendant la reprise des élections et afin de garantir la continuité des services municipaux, une délégation spéciale a été installée à la mairie de Tiassalé. Déjà, le candidat indépendant met en garde contre toute velléité de fraude.

" (...) nous n'accepterons aucune manipulation du listing électoral ayant servi au vote le 2 septembre. Nous disposons déjà de ce listing électoral (en document physique et numérique), bureau de vote par bureau de vote et, à la reprise, nous vérifierons tout. Ce listing ne doit subir aucune modification de quelque nature que ce soit", a menacé Assalé Tiémoko.

Le journaliste d'investigation va plus loin en ajoutant : "Si un seul électeur ayant voté dans un bureau de vote le 2 septembre ne retrouve pas son nom sur le fichier de ce bureau de vote à la reprise, nous n'accepterons pas ce listing. Si un seul électeur nouveau est ajouté à ce listing d'un bureau sur lequel il ne se trouvait pas le 2 septembre, nous ne l'accepterons pas."

Assalé Tiémoko soutient que toute "opération de manipulation du listing électoral" n'aboutira pas. "L'élection annulée s'est déroulée sous haute surveillance, sans aucun incident et sans aucune fraude ni tricherie. La preuve, aucun des représentants de tous les candidats n'a fait aucune observation sur aucun PV, rien n'a été signalé comme irrégularité ou fraude sur aucun PV", a-t-il affirmé.

L'adversaire d'Alpha Sanogo précise que "l'élection qui arrive doit être encore plus transparente possible". "Tout le déroulement de cette élection sera diffusé en direct sur les réseaux sociaux et il y'aura au moins 100 observateurs électoraux, de même que des journalistes de plusieurs médias internationaux et nationaux exerçant en Côte d'Ivoire", a-t-il annoncé.