​Côte d'Ivoire - l'utilisation des réseaux sociaux: Zokoubi sensibilise

Utiliser les réseaux sociaux à bon escient et faire preuve d'une responsabilité préoccupent le gouvernement. Pour ce faire, une caravane de sensibilisation de la population à l’utilisation responsable des réseaux sociaux dénommée «En ligne tous responsables», a été faite mercredi 04 octobre 2023, à la mairie de Treichville. Une rencontre d'échange et de partage au cours duquelle, les populations ont été édifiées sur l’utilisation responsables des médias sociaux.

Côte d'Ivoire : les usagers des réseaux sociaux invités à au respect des normes

En effet, un cours magistral a été donné par le lieutenant Zokoubi de la Plateforme de Lutte contre la Cybercriminalité (PLCC) montrant les dangers liés à l'utilisation abusive des réseaux sociaux. À l'occasion, le lieutenant invite les usagers des réseaux sociaux à faire preuve d'attention et de sagesse. « On ne dit pas ce qu'on pense, on n’écrit pas ce qu’on pense sur les réseaux sociaux ; on dit ce qui est conforme à la loi », a-t-il conseillé.

Pour lui, la diffamation, le chantage, les menaces, les injures, la diffusion de fausses informations (Fake news) sont des infractions punies par la loi dont les coupables peuvent être présentés devant les autorités de juridiction. L'autre aspect souligné au cours de cette campagne, est le partage des publications des autres pour avoir de visibilité. « (...) ceux qui partagent les post des autres sont aussi des complices ; ceux qui font des commentaires désobligeants, diffamatoires, injurieux sont également des complices », a -t-il expliqué.

Le lieutenant Zokoubi invite également les parents à sensibiliser leurs enfants pour qu'ils évitent de tomber dans les mailles de la loi.