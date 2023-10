Générations et Peuples Solidaires (GPS), le mouvement de Guillaume Soro a perdu un vaillant militant. L'annonce a été faite à travers un communiqué du leader du mouvement.

Côte d'Ivoire: Le GPS de Guillaume Soro frappé par un malheur !

Dans un communiqué parvenu à notre rédaction,Guillaume Soro, ancien Premier ministre de Côte d'Ivoire et leader du mouvement Générations et Peuples Solidaires a annoncé la disparition d'un cadre de son parti. Il s'agit du sieur Daouda Dosso, agent à GKS TV. Sa disparition est intervenue mercredi 11 octobre 2023.

L'ancien président du Parlement a salué la discrétion, la bienveillance et le dévouement du disparu et présenté ses sincères condoléances à sa famille ainsi qu'à ses proches tout en leur exprimant son soutien en cette difficile épreuve.

COMMUNIQUE DE GENERATIONS ET PEUPLES SOLIDAIRES (GPS)

Monsieur SORO Kigbafori Guillaume, Président de Générations et Peuples Solidaires (GPS), a le regret d’annoncer le décès survenu le mercredi 11 octobre 2023, de M. DOSSO Daouda, Agent à GKS TV.

De lui, nous gardons le souvenir d’un homme affable et d'une humilité sans faille, toujours prêt à répondre aux sollicitations et à se rendre là où le travail l'appelait. Sa discrétion, sa bienveillance et son dévouement au Mouvement resteront à jamais gravés dans nos mémoires et dans nos cœurs.

Générations et Peuples Solidaires présente ses sincères condoléances à sa famille et à ses proches et leur exprime son soutien en cette difficile épreuve.

Puisse-t-il reposer en paix.

Pour le Président de GPS

Le Service de Communication