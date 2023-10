Rendement agricole : Legacy Program et Netafim signent un accord

L’Unité de Coordination du Abidjan Legacy Program et la firme israélienne Netafim, leader mondial dans le secteur de l’irrigation et l’agriculture de précision, ont signé un accord de coopération. Une initiative qui vise à booster la production agricole durable en Côte d'Ivoire. En effet, la signature de cet accord à eu lieu en présence de plusieurs personnalités dont le ministre d’État, ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kouassi Adjoumani.

La Côte d'Ivoire lutte pour l'auto suffisance alimentaire d'ici 2030

À cet effet, le renforcement de ce lien coopératif entre les deux parties facilitera la mise en œuvre de technologies agricoles avancées, à travers la « conception et la construction d’une infrastructure nationale de systèmes hydro-agricoles.» Le but principal de cette démarche est d'aboutir à une production intéressante durable de masse afin de réduire la dépendance alimentaire du pays vis-à-vis de l’extérieur d’ici 2030. Cette démarche selon les autorités permettra de créer plusieurs sources de revenus aux jeunes ( emplois pour les jeunes et les femmes) dans les zones rurales.

Pour rappel, il faut noter que depuis des années, la côte d'Ivoire est élevée au premier rang en matière de la production du cacao et premier exportateur mondial de la noix de cajou. Toutefois, le changement climatique, la pratique des activités non durable et autres reculent parfois les rendements agricoles dans le pays.

Par ailleurs, la signature de « Cet accord avec Netafim marque résolument le début d’une véritable révolution verte dans notre pays, passant d’une agriculture presqu’exclusivement pluviale à une agriculture 2.0 intelligente et résiliente. C’est une immense satisfaction ! ». C'est du moins ce qu'on peut retenir d'Abou Bamba, coordinateur du Abidjan Legacy Program, conseiller au Cabinet du premier Ministre.