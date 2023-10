Côte d’Ivoire : Konnie Touré fait sensation à la cérémonie de tirage au sort de la CAN 2023

Konnie Touré a présenté jeudi 12 octobre avec brio la soirée du tirage au sort de la CAN 2023 en Côte d’Ivoire au Parc des expositions de Port Bouët. Les heures qui ont suivi après sa prestation, sont des messages de félicitations et d’encouragement à son endroit sur les réseaux sociaux.

La présentation de Konnie Touré à la cérémonie de tirage au sort de la CAN 2023 félicitée par tous

La présentatrice ivoirienne, Konnie Touré s’était un peu retirée des écrans de la télévision à la présentation des émissions, des cérémonies prestigieuses et glamour en Côte d’Ivoire. Pour cause, après son mariage il y a quelques mois à Abidjan, elle était aux côtés de son tendre époux Mahamat Abdoul Fatah Cho en Egypte. Ce dernier était le directeur technique de l’équipe nationale égyptienne de Taekwondo.

Rentrée récemment en Côte d’Ivoire après que son mari ait déposé sa démission pour d’autres projets à l’horizon, Konnie Touré a repris automatiquement son métier de prédilection qui est la présentation d’événements grandioses en attendant de la voir prochainement aux commandes d’une émission sur Life TV.

Sa belle silhouette a été vue jeudi 12 octobre à la cérémonie de tirage au sort de la CAN 2023 au Parc des expositions de Port Bouët. Avec la présence de personnalités de marque et des représentants des 24 pays participants. Konnie Touré a fait sensation lors de cette soirée accompagnée du chanteur américain-sénégalais, Akon. A tous les niveaux, que ce soit côté vestimentaire et micro, elle a assuré et tous unanimement ont salué sa prestation exceptionnelle sur les réseaux sociaux.

Des artistes, animateurs, influenceurs, actrices de films, chroniqueuses, managers d’établissements de nuit et autres n’ont pas manqué de féliciter Konnie Touré à travers des messages. ‘’Quelle beauté !! Quelle prestance !! Quel leadership! Bravo à la présentatrice ivoirienne’’, ‘’Merci, pour ces moments, Mme Konnie Touré Cho.Mes admirations. Mes félicitations. Très haut niveau !!!’’, ‘’CAN qui va être chic quand tu vois son tirage au sort toi même tu sais. Bravo à la Côte d’Ivoire, à tous.tes. félicitations Konnie Touré, une vraie pro !’’, ‘’Trop fière de toi, Konnie Touré’’, ‘’Tu as mis la barre haute! Une leçon d'animation en toute humilité! Une discrétion scénique qui parle, qui touche et qui fait mouche. Tu fais notre fierté! Et par-dessus tout, j'ai adoré ta tenue vestimentaire! Merci, Konnie Touré’’, pouvait-on lire un peu partout sur la toile.