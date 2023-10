Coopération migratoire : la côte d'Ivoire et la Suisse étalent leur dispositif

Le mardi 10 octobre 2023, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, a présidé à une rencontre de travail avec une délégation Suisse dirigée par Vincenzo Mascioli, directeur de la Coopération internationale auprès du Secrétariat d’État à la Migration (SEM). Une séance qui s’inscrit dans le cadre des activités du deuxième groupe de travail bilatéral chargé du suivi de la coopération migratoire entre la Côte d’Ivoire et la Suisse.

Migration : la Côte d'Ivoire et la Suisse passent en revue leur dispositif

En effet, à en croire le ministre Vagondo Diomandé, « le renforcement de la coopération avec la Suisse doit être salué et encouragé, surtout dans le contexte actuel, caractérisé par une crise migratoire sans précédent, et où la Côte d’Ivoire est désignée comme le 2ème pays pourvoyeur de migrants en situation irrégulière sur la base des seules déclarations de ces migrants, sans aucune vérification ». Ainsi, cette séance de travail montre et témoigne la détermination des deux pays à consolider leur relation et rehausser davantage leur niveau de coopération.

En outre, la sécurité des frontières est indispensable pour prévenir la migration irrégulière et lutter contre le trafic des êtres humains. Selon le chef de la délégation Suisse, « la migration est un phénomène international et la seule réponse aux défis de la migration c’est la coopération internationale dont la mise en œuvre est importante ».

Par ailleurs, il faut noter que la Côte d'Ivoire et la Suisse depuis des années collaborent sur plusieurs domaines. Elles ont deux accords en commun en matière de la migration.