Côte d’Ivoire : Kedjevara organise une jolie baby shower pour sa femme

L’arrivée d’un nouvel enfant dans un couple est toujours un heureux événement. Avant la naissance du bébé, nos célébrités célèbrent une fête prénatale qu’on appelle aussi baby shower. En Côte d’Ivoire, Kedjevara vient d’organiser pour lui à l’honneur de sa femme qui attend son troisième enfant.

kedjevara offre une jolie baby shower à l’honneur à son épouse

Les stars françaises et américaines ont habitué leurs fans à célébrer un événement lors d'une fête prénatale, appelée aussi baby shower pour marquer la naissance de leur futur bébé. Cette cérémonie est généralement organisée quelques semaines avant l’accouchement de leur épouse. Les célébrités font les choses en grand sans rien laisser au hasard entourées de leurs parents, amis et connaissances avant que bébé ne pointe le bout de son nez.

On note par exemple, les baby showers de Rihanna, Bruna Biancardi, Beyoncé, Kim Kardashian, Meghan Markle, Eva Longoria, Jessica Alba, Nicky Hilton, Ciara, ou encore Alyssa Milano, ont servi une grande réception avec une décoration extravagante, un buffet grandiose, un garden party entourés de leurs familles et amis.

Cette fête prénatale commence à entrer petit à petit dans les habitudes de nos artistes sous nos tropiques et principalement en Côte d’Ivoire. Et c’est le chanteur Coupé-décalé, Kedjevara qui vient de donner le top-départ. Il a offert à son épouse Emma Désirée Teyanna avec laquelle il est marié depuis 2019, une jolie baby shower récemment à la Résidence Bellevue à Angré en présence de sa famille et ses amis. Il y avait la présence de sa maman Antoinette Allany et bien d’autres.

Le couple Kedjevara-Emma a choisi comme dress code le blanc et les invités étaient vêtus dans tes tenues diverses pour la cérémonie. L’artiste a partagé ce moment formidable sur sa page Facebook avec des photos pour informer ses fans de l’arrivée de son troisième enfant. Dans son post, il n’a pas dévoilé le sexe de son futur bébé quand on sait qu’une fille serait la bienvenue dans le couple. Kedjevara et Emma Désiré Teyanna sont déjà parents de deux garçons à savoir Raphaël et Soan.