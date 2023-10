France : Clash ouvert entre Dadju et Tayc

Il y a une guerre déclarée entre les artistes-loveurs français Dadju et Tayc. C’est par réseau social imposé qu’ils se sont lancés des piques. Les internautes se demandent alors ce qui se trame entre les deux ex-amis.

Dadju et Tayc se lancent des piques sur les réseaux sociaux

Ce n’est plus trop la grande amitié entre Dadju et Tayc. Pour une raison quelconque, on ne sait pas ce qui se passe réellement entre les deux artistes français d’origine africaine qui jouent pratiquement dans le même registre musical. Les hostilités ont commencé avec l’interprète de la chanson ‘’Le temps’’, qui a lancé via son compte Instagram une pique au frangin de Gims. ‘’Utilise les termes ‘’Prince’’ ou ‘’Gentleman’’ autant que tu voudras pour te définir. Mais ici, on connaît ton vrai visage’’, lance-t-il. Avant d’ajouter une autre phrase plus violente : ‘’L’humain me répugne’’.

Le chanteur qui se fait appeler également le Prince Dadj, n’a pas mis du temps à répliquer. Il a choisi à son tour le réseau social X (anciennement Twitter) pour clasher son collègue. "Tous les enfants se rebellent un jour... Après, ils se rappellent qui est qui et ça redescend. Mon numéro est dans son répertoire. Le reste, c'est du cinéma", réagit-il.

Cependant, le compte officiel du label de Dadju, Indifférence Prod qui produit les albums de Gims, Amel Bent, Slimane, Nolwenn Leroy et Vitaa, a pris la parole dans une nouvelle story pour poser une question à Tayc. "Utilise les réseaux pour essayer de nous expliquer ce qu'est un prince ou un gentleman... Nous ici, on sait, on se sait et on te connaît... Au final, il ne restera qu'un roi", pouvait-on lire.

Le chanteur Afrolove de 27 ans a ouvert dans la soirée du jeudi 12 octobre un autre round sur son ex-acolyte de 32 ans lors d’une prestation retransmise sur les antennes de TF1. "On n'a pas eu besoin de grand frère pour en arriver-là nous", déclare-t-il. Mais, dans ces attaques envers eux, les gens pensent que c’est une stratégie de comunication avec ce faux clash. Et sans doute que les deux préparent une nouvelle collaboration. Et ils veulent attirer les regards vers eux. Puisque Dadju et Tayc ont déjà collaboré à plusieurs reprises ensemble. Tout d'abord sur le double album "Poison ou Antidote" du premier en 2019 sur la piste Please, mais aussi sur le troisième volume de la mixtape "NYXIA" avec le morceau ‘’Ok’’. Les jours à venir vont nous faire comprendre ce qui cache ce clash.