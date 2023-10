Le Togo accueille du 16 au 20 octobre 2023 le SAM

Le Républicain du Togo accueille du 16 au 20 Octobre dans la capitale togolaise (Lomé) le Séminaire Africain de la Microfinance ( SAM). Une cérémonie biennale réservée au développement de l’inclusion financière en Afrique. Elle est organisée par le réseau des institutions africaines de micro finance avec l'aide du gouvernement à travers le ministère de l’Inclusion financière et de l’organisation du secteur informel et le Fonds national de la finance inclusive (FNFI).

Togo : le gouvernement annonce le Séminaire Africain de la Microfinance

En effet, le communiqué du Conseil des Ministres du 11 Octobre dernier a encore rappelé la tenue effective de cet événement. Une rencontre qui sera consacrée et marquée par des échanges sur les enjeux de la finance inclusive en Afrique.

En plus, nombreuse activités programmées seront au menu notamment des conférences, networking, des formations, la foire aux investisseur et bien d'autres. Ces différentes initiatives permettront de renforcer l’accès aux services financiers aux citoyens souvent exclues des systèmes traditionnels.

Pour rappel, la ministre togolaise de l’Inclusion financière et du Secteur informel, Mazamesso Assih avait notifié au cours du lancement officiel du SAM en février dernier que tous les échanges allant dans le cadre de cette activité, porteront sur des partages d'expérience.

En outre, le Togo montre déjà sa performance dans l’inclusion financière au sein de l’espace de l’Union économique et monétaire de pays d’Afrique d’Ouest (UEMOA) à travers sa progression. Passé de 82,72% en 2021 à 85,72% en 2022, il est possible de notifier que le taux d'inclusion financière est appréciable. Le Togo dépasse le Bénin (85,52%) et la Côte d’Ivoire (82,2%) dans l'espace communautaire.

Pour rappel, la 1ère édition de la semaine africaine de la micro finance a eu lieu en 2013 à Arusha en Tanzanie. La 2ème édition en 2015 à Dakar au Sénégal ; la 3ème en 2017 à Addis-Abeba en Éthiopie ; la 4ème à Ouagadougou au Burkina Faso en 2019 et la dernière édition en 2021 à Kigali au Rwanda. L'édition de cette année aur lieu à Lomé.