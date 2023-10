Côte d’Ivoire : Mulukuku DJ et Ozone désormais diplômés de l’ISTC polytechnique

Ils sont tous deux animateurs à NCI et Radio Nostalgie. Mulukuku DJ et Ozone ont été critiqués à l’image des nombreux artistes, blogueurs, humoristes, influenceurs, qui n’ont pas de qualification pour présenter des émissions sur des chaînes de télé ivoiriennes. Ces deux animateurs viennent de terminer une formation à l’ISTC Polytechnique en obtenant leurs certificats.

Mulukuku DJ et Ozone brandissent leurs diplômes de l’ISTCP olytechnique

Depuis quelque temps, les artistes, humoristes, blogueurs, influenceurs et autres personnalités publiques ont envahi le tube cathodique. Ils tiennent le rôle de présentateurs et d’animateurs de différentes émissions de divertissements et de talk-shows sur les chaînes de télés publiques et privées ivoiriennes. La réaction immédiate des internautes n’est pas favorable envers ces célébrités qui foisonnent sur les petits écrans de la Côte d’Ivoire.

Les critiques les plus acerbes vont jusqu’à dire que les personnes citées plus haut n’ont pas de qualification requise pour faire office d’animateurs et de présentateurs sur les antennes des télévisions publiques et privées ivoiriennes. Parmi elles, il y a le chanteur coupé décalé, Mulukuku DJ qui présente du lundi au vendredi l’émission ‘’Show Buzz’’, sur NCI avec l’artiste Carina Style et l’homme du showbiz spécialiste du rap en Côte d’Ivoire, Ozone.

Ce dernier aussi animateur sur Radio Nostalgie et Mulukuku DJ ont sagement pris en compte les griefs des internautes contre eux. Bien qu’ils sont toujours en train de ‘’casser les Papos’’ (NDLR : dévoiler les secrets) lors de ‘’Show Buzz’’, ils ont depuis emprunté le chemin de la formation discrètement à l’Institut des Sciences et Techniques de la Communication (ISTC) Polytechnique de Cocody.

Les deux animateurs viennent de terminer leur formation dans cette école supérieure. Les photos de leurs certificats de fin de formation en main circulent depuis vendredi 13 octobre sur les réseaux sociaux. On pouvait voir sur ces clichés le directeur de l’ISTC Polytechnique, Alfred Dan Moussa, le producteur-manager, Chico Lacoste, le rappeur Rogmel Neverfel. Les messages d’encouragements et de félicitations des internautes se sont également multipliés. Espérons que leur co-animatrice, Carina Style et tous les autres vont emboîter le pas à Mulukuku DJ et Ozone.