​Côte d'Ivoire : le Psgouv prend les nouvelles des jeunes

Dans le but d'avoir une idée sur les jeunes bénéficiaires du programme de la coordination générale du Psgouv et de la BAD, le coordonnateur général du Psgouv, Non Karna Coulibaly, accompagné d’une délégation de la Banque africaine de Développement (BAD), ont fait une tournée les 11 et 12 octobre à Abidjan. Une visite dans le but de s'enquérir des conditions de stage et d’apprentissage des jeunes bénéficiaires du Programme d’appui au Programme social du gouvernement (PA-Psgouv).

Côte d'Ivoire : entreprenariat : le PA- Psgouv au secours de la jeunesse

En effet, cette rencontre avec les jeunes bénéficiaires du programme a permis au Psgouv et pour la délégation de la BAD à mieux s’'imprégner des différentes activités menées dans ces entreprises et à voir les apprenants en situation de travail afin de prendre leurs différentes impressions sur le travail qu'ils effectuent.

À en croire le coordonnateur, Non Karna Coulibaly sa structure a bénéficié des aides de la BAD à hauteur de 73 milliards FCFA à cause des performances réalisées dans nombreux domaines. Ceci, le permet d'être à la disposition des personnes vulnérables dont les jeunes en situation difficile pour redistribuer les fruits de cette croissance.

En plus , Non Karna Coulibaly a félicité les stagiaires pour leur détermination dans l'élaboration des tâches. Il faut donner que cette initiative est le fruit de la détermination du gouvernement ivoirien selon le coordonnateur général du Psgouv du groupe de la BAD.