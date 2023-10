El Jay (ex-membre de Kiff No Beat) : ‘’La cassure du groupe a été un choc’’

L’un des meilleurs groupes de Côte d’Ivoire, Kiff No Beat n’existe désormais que de nom. Les membres du groupe font désormais carrière solo. Au cours d’une émission radio, El Jay regrette sincèrement la séparation du groupe.

El Jay regrette la séparation des membres de Kiff No Beat

Ce n’est plus un secret de polichinelle. Les jeunes loups du Rap ivoiriens qui formaient le groupe Kiff No Beat ont désormais chacun une carrière solo. Il s’agit de Black K, Elow’n, El Jay, Didi B et Joochar qui ont donné en 2010 dans leur premier album une nouvelle orientation musicale Hip-Hop à la Côte d’Ivoire. C’était le groupe de rap le plus écouté sur le territoire ivoirien et même au-delà. Leurs différents concerts faisaient salle comble à Abidjan et dans les autres pays de l’Afrique de l’ouest.

Après la sortie de plusieurs singles et albums à savoir ‘’Ce N'est Pas Bon’’ (2018), ‘’Yaka Dormir’’, ‘’Alléluia’’, ‘’Yahh’’ (2019), ‘’Papa de ça’’ (2021), la dislocation de la belle formation de Rap survient au grand désarroi des nombreux aficionados du Hip-hop ivoirien. D’ailleurs, Didi B, qui fait la fierté aujourd’hui de la musique ivoirienne, donnait les réelles raisons de la séparation du groupe lors d’une interview accordée au site actupeople. ‘’J'ai beaucoup de mal dans le cœur parce que Kiff No Beat, on s'est pas séparé parce qu'on était en palabre et tout. On a subi l'injustice du showbiz ivoirien. On n'était pas apprécié à notre juste valeur. En plus de ça, on était 5. Quand tu vois un groupe qui fait toutes les tournées dans le monde et quand tu arrives à Abidjan, on nous propose un tel montant pour un concert, tu te dis mais...bon. C'est ça qui a fait que finalement on a…’’, déclarait-il.

De son côté, Franck Guy Mares Konan alias El Jay, un autre ancien membre du groupe n’en revient toujours pas de leur séparation. Invité sur les antennes de Life Radio à l’émission ‘’Le Grand chaud’’, diffusée du lundi au vendredi de 18 h à 20 h, a fait parler ses sentiments de regret quant au départ de chaque membre de la formation de Rap la plus adulée en Côte d’Ivoire. ‘’La cassure du groupe Kiff No Beat a été un choc. Honnêtement, ça n’a pas été facile à digérer. Il y a du regret, car on n’avait pas prévu cela’’, dit-il avec amertume.