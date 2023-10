Cérémonie de tirage au sort CAN 2023: Le message tendre de Mahama Abdoul Fatah à Konnie Touré

Outre les nombreux messages de félicitations et d’encouragements à l’endroit de Konnie Touré, son époux n’est pas resté lui aussi indifférent. Mahama Abdoul Fatah a adressé sur sa page Facebook un message de soutien à sa femme.

Mahama Abdoul Fatah : ‘’(...) Je suis fier de toi’’

Les téléspectateurs ivoiriens ont été séduits par la belle prestation de Konnie Touré le jeudi 12 octobre lors de la soirée de tirage au sort de la CAN 2023 en Côte d’Ivoire au Parc des expositions de Port Bouët. Elle a même ravi la vedette au chanteur américain-sénégalais, Akon. Les heures qui ont suivi sur les réseaux sociaux, ont été particulièrement remplies de messages d’éloges et de félicitations à l’endroit de la présentatrice ivoirienne.

Des hommes et femmes des médias en passant par les influenceurs et des artistes en passant par des internautes, ont rendu hommage à Konnie Touré qui a éblouit tout le monde par sa prestance remarquable à la cérémonie de tirage au sort de la CAN 2023 en Côte d’Ivoire. La productrice de film n’est pas restée indifférente aux nombreux messages d’encouragements à son endroit.

Elle a saisi également sa page Facebook le vendredi 13 octobre pour remercier tous ceux qui lui ont adressé des messages. ‘’Vous me rendez encore plus fière d’être Ivoirienne avec vos nombreux messages d’encouragement et de félicitations’’, a-t-elle écrit. Avant de remercier le chanteur Akon avec qui elle était en duo pour la présentation du tirage au sort de la CAN 2023 et son mari. ‘’Akon, merci pour ton incroyable gentillesse et ton professionnalisme. Ça a été pour moi plus qu’un honneur de co-présenter cette cérémonie de tirage au sort de la CAN 2023’’, ‘’M. Cho (son époux), merci pour ton indéfectible soutien. Je t’aime’’.

Quant à Mahama Abdoul Fatah Cho, il n’est pas resté silencieux aussi en envoyant une tendre déclaration d’amour et de message de soutien à son épouse. ‘’Les mots ne peuvent pas exprimer à quel point je suis fier de toi. Ta patience et tes années constantes de travail acharné méritent d’être applaudies et respectées. Personne ne mérite ça plus que toi et je serai toujours à tes côtés’’, écrit-il.