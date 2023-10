​Burkina Faso : les autorités du système éducatif soutiennent l'effort de paix

La paix et la stabilité dans le pays préoccupent tant la population et le gouvernement burkinabè. Outre les efforts des Forces armées burkinabè, les acteurs du système éducatif soutiennent l'effort de paix. Ainsi, les populations se mobilisent pour soutenir activement les différentes activités et actions du président Ibrahim Traoré au Burkina Faso. Une initiative qui a été décrétée par le gouvernement de transition pour relever les défis de la crise sécuritaire dans le pays.

Paix et sécurité au Burkina Faso : Joël Bonkoungou, pose des actions nobles

Dans la foulée de la population, les acteurs du système éducatif n'ont pas resté en écart dans cette mobilisation. Il faut noter qu'au début de la rentrée scolaire 2023-2024, le président Ibrahim Traoré a adressé un message aux acteurs du système éducatif.

Ce mot de bienvenue aux acteurs du système éducatif encourage les braves hommes et femmes patriotes qui militent pour maintenir le système éducatif debout malgré la crise sécuritaire.

C'est dans ce sillage que le fondateur du « Lycée privé le Modèle de Barkwendé », Joël Bonkoungou a donné aux autorités, un chèque de 2 millions de FCFA. Ceci pour contribuer sa part à l'effort de la paix et sécurité dans le cadre de la reconquête du territoire. Cet acte noble du fondateur Joël Bonkoungou montre sa contribution à la paix et à la sécurité dans le pays en particulier et celle des acteurs du monde éducatif en général.