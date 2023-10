​Cote d'Ivoire - CAN 2023: un recrutement de 20000 jeunes bénévoles lancé

Dans le cadre du bon déroulement des activités de la CAN 2023 en côte d'Ivoire, le gouvernement ordonne le recrutement de 20000 jeunes bénévoles. Ainsi, le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, Mamadou Touré, a procédé, le vendredi 13 octobre 2023 à Abidjan-Treichville, au lancement du programme de recrutement de 20 000 jeunes bénévoles. Les jeunes de 16 à 40 sont là cible principale.

Côte d'Ivoire : un recrutement de 20000 jeunes bénévoles lancé pour soutenir la CAN 2023

En effet , leur mission principale est d'aider à l'organisation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football (CAN) prévue en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024. Une initiative qui entre dans le cadre de l'année 2023 réservée à la jeunesse par le Président Alassane Ouattara. Il faut noter que ce projet de recrutement de 20000 jeunes bénévoles vient s'ajouter au programme de volontariat qui a effectué une mobilisation de près 10 000 jeunes pour le Comité d'Organisation de la CAN (COCAN).

À en croire le ministre Mamadou Touré les volontaires qui seront recrutés, seront chargés de l'animation et de la mobilisation autour et dans les stades et villages CAN. Aussi, ils porteront leur soutien au COCAN pour l'accueil des supporters venant des pays voisins et autres. « Le Président de la République a souhaité que tous les jeunes soient mobilisés, soient des acteurs de l'organisation de cette CAN pour en faire une des meilleures CAN jamais organisées en Afrique. 20 000 jeunes seront recrutés sur l'ensemble du territoire pour accompagner l'organisation de la CAN 2023» a détaillé le ministre Mamadou Touré.

Par ailleurs, il faut noter que l'Agence française de Développement (AFD) contribuera à cette initiative à la hauteur de 500 millions de FCFA pour soutenir ces bénévoles.