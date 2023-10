The Bachelor Afrique : les deux sœurs béninoises éliminées

Les deux sœurs béninoises, Bérénice et Laurinda ont été éjectées de The Bachelor Afrique francophone. Elles ont été éliminées au cours du deuxième épisode diffusé ce samedi 14 octobre 2023.

The Bachelor : les deux sœurs béninoises rentrent à la maison

Fin de parcours pour les deux sœurs béninoises dans The Bachelor Afrique francophone, deuxième saison. Elles ont fait sensations et ont été objet de polémique dès le début de l'émission, mais elles n'iront malheureusement pas loin dans l'aventure.

Malgré toutes les stratégies et les cartes dont elles ont fait usage, le Bachelor s'est séparé d'elles. Bérénice et Laurinda sortent donc de la course sans avoir atteint l'objectif qui est de conquérir le cœur du Bachelor.

Des avis partagés sur la décision du Bachelor

Sur les réseaux sociaux, cette cuisante élimination des sœurs Bada du Bénin est diversement appréciée. Pour certains internautes, le Bachelor a bien fait d'éliminer Bérénice et Laurinda. Selon les défenseurs de cette idée, cette élimination résoud par anticipation un conflit qui pourrait naître à la longue entre les deux sœurs.

Par contre, pour d'autres, le Bachelor aurait pu laisser les deux sœurs. Ceux-ci trouvent que l'élimination prématurée et au même moment des deux sœurs pourrait porter un coup à l'audience de l'émission.

Une troisième opinion pense que la plus petite, Laurinda, mérite de continuer l'aventure. On lui reconnaît du talent et de la bienveillance.

Il faut noter que les Bérénice et Laurinda ne sont pas les seules candidates éliminées ce samedi. L'Ivoirienne Astride a été aussi mise de côté par le Bachelor.

16 candidates pour la suite

Sur les 20 participantes, 16 vont continuer l'aventure. Après deux épisodes, 4 candidates ont été déjà éliminées. Il s'agit de la Congolaise Jasmine, l'Ivoirienne Astride, les Béninoises Laurinda et Bérénice.

Il faut souligner que le principe de cette réalité ne fait pas obligation au Bachelor de choisir l'une des candidates à la fin. L'année dernière, pour le compte de la première saison, le Bachelor s'était retourné seul, sans aucune candidate dans les bras.