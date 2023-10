​Burkina Faso : Boost Faso au secours des enfants vulnérables

Outre le maintien de la paix et de sécurité dans le pays, l'éducation des enfants est également au cœur des actualités. Ainsi, les autorités à divers niveaux et des organisations non gouvernementales contribuent éfficacement au développement du système éducatif au Burkina Faso. Tel est le cas l’organisation à but non lucratif Boost Faso a fait don de kits scolaires aux élèves dévalorisés.

Un geste symbolique estimé à une valeur d’environ 1 000 000 de francs CFA à près de 350 élèves. Cette action menée fait suite à l’opération «Volontaires Pour l’Accès à l’Éducation» (VAE) lancée par Boost Faso le 6 septembre pour soutenir les enfants en situation vulnérable.

Burkina Faso : près de 350 élèves défavorisés soulagés par Boost Faso

En effet, le président de Boost Faso, Oumar Dicko, dans son intervention, montre l’importance de l’éducation pour la paix, la sécurité et le développement socio-économique du Burkina Faso. Pour lui, l'éducation est le pillier, le soubassement de tout développement et les enfants en situation difficile sans éducation sont plus vulnérables aux risques sociaux, y compris la délinquance. Pour ce faire, soutenir ces enfants en difficulté est indispensable.

En outre, les enfants des soldats tombés au front sont également à privilégier. Par ailleurs, il faut noter que le partage des fournitures a été adapté aux besoins des différentes classes, allant du Cp1 à la 3ème. Cette cérémonie a eu lieu le 07 octobre 2023. Des prestations artistiques ont agrémenté l'événement par les pensionnaires de l’orphelinat Ampo.