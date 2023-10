Burkina Faso : l'ONG Médecins sans frontières innove

Le bien-être de la population préoccupe tant les dirigeants et particuliers au Burkina Faso. En cette période où le gouvernement mène une lutte farouche contre le terrorisme, l’ONG Médecins Sans Frontières (MSF) penche également à la santé mentale de la population. Ainsi, elle interpelle les populations burkinabè à accorder plus d’importance à leur santé mentale, en particulier dans le difficile contexte sécuritaire et humanitaire que traverse le peuple bukinabè.

Burkina Faso : l’ONG Médecins Sans Frontières à propos de la santé mentale de la population

À en croire le chef de mission de l’ONG Médecins sans frontières (MSF) au Burkina Faso, Tamberi Aimé Makimeré, sa structure est déterminée à fournir des soins de santé qu'il faut à la communauté vulnérable. Cette action sociale est en vogue et sera exécutée dans les localités touchées par des crises humanitaires.

À l'occasion, il a exhorté la population à tailler plus d’importance à la santé mentale en se dirigeant vers les structures sanitaires pour leurs différentes consultations. Cette cérémonie a eu lieu au cours de la célébration de la journée internationale de la santé mentale.

Le thème qui a fait l'objet de cette journée au Burkina Faso est « Assistance humanitaire au Burkina Faso : Quelles réponses de MSF face aux besoins des populations y compris les besoins en santé mentale ». Ainsi, plusieurs personnalités ont assisté à cette cérémonie dont nombreux apports et suggestions ont été donnés pour l'amélioration des conditions de vie de chaque personne dans la cité.