Togo : des réformes dans les secteurs hydrocarbures et des mines envisagées

Les secteurs d'hydrocarbures et de mines jouent un rôle important dans le développement économique et social d'un pays. Ainsi, les pays disposant de ressources en hydrocarbures et des mines peuvent les exploiter pour générer des revenus importants et diversifier leur économie. Le gouvernement togolais dans une ambition collective, s'engage à atténuer les conséquences négatives de l’exploitation des carrières sur l’environnement et la qualité de vie des communautés locales.

Dans ce sillage, optique, il déclenche plusieurs réformes porteuses dans les domaines des hydrocarbures et des mines, afin de favoriser une exploitation plus durable et responsable des ressources naturelles de la nation.

Togo: le gouvernement s'engage à renforcer les secteurs d'hydrocarbures et des mines

En effet, le plan d'action ambitieux du gouvernement togolais a été exposé par la Ministre en charge des hydrocarbures. Ce projet prévoit une mise à jour du cadre réglementaire et législatif dans le domaine des hydrocarbures, ainsi que la création d’un plan national d’implantation des stations-service.

Selon la ministre Mila Aziable, l’adoption de ce projet favorisera une « répartition harmonieuse » des stations-service sur le territoire togolais, pour mieux répondre aux différents besoins de la population.

En outre, dans le domaine minier, des pareilles mesures ont été prises pour améliorer les effets négatifs de l’exploitation des carrières sur l’environnement et les conditions de vie des communautés locales.

À cet effet, l'une des réformes les plus sincères est l’implication des autorités locales dans la procédure d’attribution des permis d’exploitation. Une approche qui vise à assurer et a tenir compte des besoins et des préoccupations des communautés impliquées.