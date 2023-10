Succession de Bédié : Jean-Marc Yacé appelle à faire le bon choix

Au moment où le PDCI se prépare à choisir son nouveau président, Jean-Marc Yacé, maire de la commune de Cocody, appelle les cadres et les militants du Parti démocratique de Côte d'Ivoire à porter leur choix sur la personnalité qui a la capacité de ramener le parti septuagénaire au pouvoir.

Jean-Marc Yacé : "2025 est et doit être la date du retour du PDCI au pouvoir"

Jean-Marc Yacé a pris part au 16e bureau politique du PDCI, le tout premier depuis la mort d'Henri Konan Bédié le 1er août 2023. À cette occasion, le maire de Cocody a livré un message aux cadres et militants de son parti.

"En parlant d’échéances futures, il est impossible de ne pas mentionner 2025, date de la prochaine présidentielle en Côte d’Ivoire. 2025 est et doit être la date du retour du PDCI au pouvoir. Mais pour cela, pour que cela soit une réalité et non une grande désillusion pour nous, il y a un état d’esprit individuel et collectif qu’il nous faut développer, entretenir et conserver", a laissé entendre le coordonnateur et délégué du PDCI à Cocody.

Au cours de son allocution, le maire Jean-Marc Yacé a reconnu qu'il serait impossible de trouver une personnalité qui fera l'unanimité au sein du PDCI-RDA. Cependant, il a insisté pour dire que l'histoire du parti "commande de la recherche du consensus, de la voie du dialogue constructif". "A contrario, il importe que nous évitions, pour notre survie, des voies sans issues entretenues par des bradages, des compromissions", a poursuivi le père d'Olivia Yacé.

Le successeur d'Henri Konan Bédié sera connu le 16 décembre 2023 à l'issue d'un congrès électif. Plusieurs noms de cadres circulent pour prendre la tête du parti. Tidjane Thiam et Jean-Louis Billon seraient disposés à diriger le plus vieux parti politique de la Côte d'Ivoire.