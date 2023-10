The Bachelor Afrique Francophone-Saison 2 : Après le scandale de la candidate Arielle, elle présente des excuses

L’une des candidates de la saison 2 de ‘’The Bachelor Afrique Francophone’’, Arielle avait dévoilé des secrets sur l’émission de téléréalité sur Canal + Pop. Après ces révélations, elle est revenue pour présenter des excuses à l’équipe de production.

La saison 2 de l’émission de téléréalité sur Canal + Pop ‘’The Bachelor Afrique Francophone’’, fait l’objet avant et depuis sa diffusion de beaucoup de polémiques. Le nouveau Bachelor, Clive Ketu Mbaku est la cible des nombreuses critiques des internautes. Son physique, sa voix et sa manière de tenir au cours de l’émission en ont payé les frais des attaques sur les réseaux sociaux. Un scandale de sextape et une aventure amoureuse avec une ancienne candidate ont aussi secoué le Meta.

Alors que la production n’a pas encore fini de digérer ce problème qu’un autre a fait feu de tout bois il y a quelques jours. L’une des candidates du nom d’Arielle et de nationalité congolaise a fait des révélations terribles sur ce qui trame dans le déroulement de la téléréalité. Elle affirmait d’ailleurs que l'émission était truquée et que les candidates étaient rémunérées pour jouer un rôle à l’écran, y compris les disputes et les larmes. De plus, Arielle avait révélé que certaines candidates étaient gardées jusqu’à la fin pour maintenir l’intérêt des téléspectateurs. Elle a déclaré même que la candidate ivoirienne dont le prénom est Zeinab était la favorite de la production et c’est elle qui part déjà gagnante à la fin de la téléréalité.

Après avoir dévoilé les dessous de la deuxième saison de ‘’The Bachelor Afrique Francophone’’, Arielle vient de se rétracter en présentant des excuses à l’équipe de production ainsi qu’à son père qui a été choqué par l’attitude de sa fille. ‘’Je tiens également à présenter mes excuses à la production de l’émission ‘The Bachelor’. Ce sont des gens très gentils qui m’ont fait confiance. Actuellement, ils doivent gérer ce bad buzz que j’ai créé pour avoir de la visibilité. Je n’ai pas su contrôler ma bouche, j’ai dit des choses qui sont totalement fausses. Je suis sincèrement désolée, j’ai agi sans réfléchir, je ne sais pas ce qui m’a prise’’, regrette-t-elle. Et de poursuivre : ‘’Je tiens à présenter mes sincères excuses à mon père, parce que là, c’est tendu entre nous. C’est vrai qu’il a été déçu par mon attitude, car ce n’est pas l’éducation qu’il m’a donnée. Je tiens à lui présenter mes sincères excuses. Les gens lui ont envoyé mes vidéos, et cela l’a déçu. Sincèrement, je suis désolée, ce n’étaient pas mes intentions’’. Les internautes attendent à présent la réaction de la production sur le revirement de situation de la candidate congolaise, Arielle.