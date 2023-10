Côte d'Ivoire : La dépouille de Youssouf Bakayoko à Abidjan

La dépouille de Youssouf Bakayoko, l'ancien président de la CEI (Commission électorale indépendante) décédé le samedi 30 septembre 2023, a été accueillie à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny le dimanche 15 octobre.

Côte d'Ivoire : La dépouille de Youssouf Bakayoko accuellie à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny

Quelques semaines après le décès de Youssouf Bakayoko en France, la dépouille de l'ancien président de la CEI est arrivée en Côte d'Ivoire le dimanche 15 octobre 2023. Ibrahime Coulibaly-Kuibiert, actuel président de la Commission électorale indépendante a effectué le déplacement pour accueillir la dépouille de son prédécesseur.

Youssou Bakayoko est décédé le samedi 30 septembre 2023. "Chers frères et sœurs élus et cadres du Worodougou, j'ai l'immense regret de vous informer, de la part du doyen de la famille Bakayoko à Abidjan, du rappel à Dieu de notre aîné, Son Excellence Youssouf Bakayoko, ex- président de la CEI. Décès survenu en France hier samedi 30 septembre 2023", avait annoncé le ministre Bouaké Fofana sur sa page Facebook.

À l'annonce de la mort de l'ancien ministre des Affaires étrangères, Alassane Ouattara avait salué la mémoire d'un "diplômate chevronné", un "grand serviteur de l’État qui a exercé ses fonctions avec compétence et rigueur, en privilégiant toujours l’intérêt supérieur de la Nation".