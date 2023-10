Côte d'Ivoire : les premiers mots du Premier ministre Robert Beugré Mambé

Ce lundi 16 octobre 2023, Robert Beugré Mambé s'est exprimé quelques heures après l'annonce de sa nomination au poste de Premier ministre.

Côte d'Ivoire : première déclaration de Robert Beugré Mambé après sa nomination

Mots de remerciements envers le seigneur et le président de la République Alassane Ouattara. Hommage et pensée spéciale pour les anciens Premiers ministres. C'est en substance, le message livré ce lundi par le tout nouveau Premier ministre Robert Beugré Mambé.

"Je voudrais rendre grâce au seigneur et remercier du plus profond du cœur le président de la République pour la confiance qu'il m'accorde en me nommant à ce poste très important", a-t-il déclaré.

En ce jour particulier, Robert Beugré Mambé se rappelle de ses géniteurs et des sacrifices qu'ils ont consentis.

Il n'a pas oublié les personnalités qui ont été appelées à occuper ce poste avant lui. "A ce poste, je me souviens que mes frères Amadou Gon Coulibaly et Hamed Bakayoko ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour faire de la Côte d'Ivoire un pays merveilleux auprès du président de la République. Je rends hommage à tous mes prédécesseurs à ce poste, qui ont tracé le chemin", a déclaré Robert Beugré Mambé.

Il faut noter que le premier gouvernement du tout nouveau Premier ministre est très attendu. De sources concordantes, la liste pourrait sortir cette semaine.