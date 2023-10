Côte d'Ivoire : Ouattara s'est entretenu avec Robert Beugré Mambé

Le président Alassane Ouattara s'est entretenu avec Robert Beugré Mambé, nouveau Premier ministre de Côte d'Ivoire, peu après l'annonce de sa nomination à la tête du gouvernement de Côte d'Ivoire.

Côte d'Ivoire : Alassane Ouattara échange avec Robert Beugré Mambé

Lundi 16 octobre, Robert Beugré Mambé a été nommé Premier ministre de Côte d'Ivoire. Ministre gouverneur du District autonome d'Abidjan jusqu'à sa nomination, l'ancien transfuge du PDCI vient succéder à Patrick Achi, en poste depuis la mort d'Hamed Bakayoko en 2021.

Quelques heures après sa nomination, Robert Beugré Mambé a été reçu en audience au Palais de la présidence de la République par le chef de l'État Alassane Ouattara. Le contenu des échanges entre les deux hautes personnalités n'ont pas filtré, mais le nouveau chef de la Primature a livré quelques mots à sa sortie d'audience.

« Je voudrais rendre grâce au seigneur et remercier du plus profond du cœur le président de la République pour la confiance qu'il m'accorde en me nommant à ce poste très important. À ce poste, je me souviens que mes frères Amadou Gon Coulibaly et Hamed Bakayoko ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour faire de la Côte d'Ivoire un pays merveilleux auprès du président de la République. Je rends hommage à tous mes prédécesseurs à ce poste, qui ont tracé le chemin », a-t-il lancé.

Robert Beugré Mambé devra désormais s'atteler à la formation du nouveau gouvernement. La nouvelle équipe gouvernementale devrait être connue d'ici mercredi prochain.