​Togo: protection de l'espace maritime au cœur d'actualité

La protection de l'espace maritime est un enjeu majeur pour la sécurité et la préservation de la biodiversité de cette zone. Ainsi, les chefs d’Etat-Major de la Marine de l’espace CEDEAO ont clôturé leur visite d’échanges le lundi 16 octobre 2023 à Lomé. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la 3ème réunion du sous-comité des chefs d’état-major de la piloguemarine de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao).

Protection de l'espace maritime au Togo : les autorités à l'œuvre

Commencé le dimanche 15 octobre à Lomé, cette rencontre a connu son épilogue le lundi 16 octobre 2023.

En effet, il n'est plus à démontrer que les espaces maritimes des pays membres de la CEDEAO de nos jours sont confrontés à nombreux difficultés qui parfois donne un coup sur le rendement économique de chaque pays.

Et pour faire face à ces enjeux, il faut que les autorités en charge prennent des mesures significatives. Tel est le cas de la rencontre pertinente de l'assise des Chefs d’Etat-Major de la CEDEAO. Le but principal de cette importante séance, est d'assurer la sécurité des dispositifs pour bien relever les défis d’insécurité maritime, dans chaque Etats membres. Il est était aussi question d’examiner l’état des opérations et la fonctionnalité des centres maritimes de la communauté pour renforcer la coopération régionale dans la lutte contre les activités maritimes illicites.

Par ailleurs, il est à noter que malgré les menaces, il est possible que les acteurs du secteur maritime se réjouissent de quelques bons résultats dans la mise en œuvre des stratégies de lutte régionale. Ainsi, ces différentes stratégies ont permis de réduire un tant soit peu les incidents de piraterie et de vols en mer.