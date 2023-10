Mali : plusieurs accords signés dans le domaine énergétique

L'énergie verte est devenue un sujet majeur dans le développement d'une nation. Elle permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de protéger l'environnement tout en créant de nouveaux emplois dans des industries innovantes et durables. Ainsi, le Mali dans le but de réduire sa dépendance aux fluctuations des prix des hydrocarbures, se penche vers l’énergie verte.

Coopération entre Mali et Rosatom : des accords signés pour la promotion de l'énergie verte

En effet, le ministre malien de l’Énergie et de l’Eau, Bintou Camara, a travers une annonce, signale la signature de nombreux accords dans le secteur énergétique avec Rosatom, une agence énergétique russe. Les accords signés entrent dans plusieurs domaines tels que les barrages hydroélectriques, les centrales électriques et l’énergie solaire.

En plus, un mémorandum d’entente sur l’utilisation de l’énergie nucléaire civile a été signé avec Rosatom. Cette coopération du Mali avec Rosatom montre déjà sa liberté dans plusieurs secteurs d'activités. Il faut préciser que les centrales nucléaires dans le pays fonctionnent à base des carburants, ce qui agit sur le prix du pétrole dans le pays.

Par ailleurs, l'utilisation de sources d'énergie renouvelable comme l'énergie solaire, éolienne, hydraulique ou géothermique permet de réduire la dépendance aux sources d'énergie polluantes telles que le pétrole, le charbon ou le gaz. Ainsi, cela contribue à la préservation de l'environnement et à la lutte contre le changement climatique.