RDC : La fille de Koffi Olomidé, Didistone est-elle retournée à la musique mondaine ?

Didistone avait donné sa vie à Dieu en se faisant baptiser par immersion. Dans le même temps, elle a annoncé renoncer à la musique profane. Surprise, la fille de Koffi Olomidé a été vue dans une vidéo en train de fredonner une chanson de Fally Ipupa.

Didistone revient-elle à la musique profane ?

Il y a quelques mois, la fille de Koffi Olomidé, Didistone annonçait sa rupture totale avec les choses du monde. Elle avait choisi de renaître de nouveau en se faisant baptiser par immersion dans l’eau dans son pays la République Démocratique du Congo (RDC). Les images de son baptême ont même circulé sur la blogosphère.

Ferus de la mode, puisqu’elle est elle-même top-model, Didistone avait déclaré sur son compte Instagram ne pas mettre fin à ses activités dans cet univers des strass et paillettes. Dans le même temps, elle a souligné bannir définitivement la musique profane de sa playlist. ‘’Cela fait maintenant plus d’un an que je me bats pour arrêter la musique mondaine. Ça ne date pas d’aujourd’hui. Au début, c’était vraiment difficile. J’ai rechuté plusieurs fois, j’arrêtais, je reprenais un peu, puis j’arrêtais encore et ainsi de suite. Mais là, depuis un moment maintenant, grâce au soutien du Saint-Esprit, j’ai réussi à arrêter complètement. Puis quand tu connais les réalités spirituelles qui se cachent derrière tout ça…Ça te dégoûte. Personnellement, ça me met mal à l’aise maintenant’’, disait-elle.

Pourtant, ces derniers jours, la fille du chanteur congolais montre des signes d’un retour à la musique mondaine. Une vidéo circule sur les réseaux sociaux où on voit Didistone dans une voiture en train de fredonner la chanson ‘’Mayday’’, de Fally Ipupa. De plus, sur Instagram, elle a commenté l’annonce du prochain concert de l’artiste et affirmant même être présente. Elle a aussi recommencé à suivre Fally Ipupa sur ce réseau social. Beaucoup de personnes s’interrogent et s'inquiètent déjà d’un revirement de situation de la part de Didistone. Malgré ces spéculations, la concernée n’a pas encore réagi.