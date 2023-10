Côte d’Ivoire : Avant d’être baptisé, Apoutchou National était accro à des vices

L’inflenceur-chanteur, Apoutchou National avait de gros vices qui le fatiguaient avant de connaître le chemin de Dieu. Il y avait la masturbation, les femmes et les films pour adultes. Par la prière, ces choses sont désormais de vieux souvenirs.

Apoutchou National : ‘’J’étais accro au bololi (NDLR : mastubation en Noussi), aux femmes et aux films pour adultes’’

Apoutchou National se fait de plus en plus présent dans les médias. La raison est toute simple, l’influenceur prépare la sortie imminente de son premier album de 12 titres intitulé ‘’Lumière’’, avec de nombreuses collaborations avec des artistes ivoiriens, camerounais et maliens. A quelques jours de la sortie de cette œuvre discographique, l’influenceur devenu artiste-chanteur était l’invité du ‘’gouvernement papoa’’, le lundi 16 octobre sur NCI à l’émission ‘’Show Buzz’’.

Sur le plateau, la vie et la carrière d’Apoutchou National, avec les différents animateurs à savoir Mulukuku DJ, Ozone et Carina Style, est passée au peigne fin. D’influenceur, comment il est devenu chanteur et comment il a donné sa vie à Dieu jusqu' à son baptême, sont autant de questions qui lui ont été posées. Le fils de la comédienne Brigitte Bleu n’a pas été avare en réponses. ‘’Je me suis lancé dans le métier d’influenceur en août 2019 juste après le décès tragique d’Arafat DJ. Sinon, j’étais allé en France pour devenir garde du corps’’, répond-t-il.

Quant à la musique, ce sont des abonnés qui l’ont motivé à devenir chanteur, parce que lors de ses directs, l’influenceur interprète à merveille quelques chansons d’artistes ivoiriens. Et Le Molare lui a tendu la perche en produisant ses premiers singles qui ont abouti aujourd’hui à la réalisation d’un album complet. ‘’Après la sortie de mon album, je vais me rendre au Nigéria pour une collaboration avec l’artiste Asake’’, annonce-t-il.

Concernant, l’appel de Dieu, Apoutchou National indique qu’il est un enfant de Dieu puisqu’il né un 24 décembre, il a été conduit à la cathédrale de Man. Mais, depuis plus 10 ans, il n’a plus repris le chemin de l’église et un jour une voix lui chuchote à l’oreille qu’il est temps qu’il puisse consacrer sa vie au Seigneur. Et comme cela est venu son baptême par immersion. Mais, avant cette transformation significative, l’influenceur-chanteur avait des vieux démons qui refusaient de le lâcher. ‘’J’étais accro au bololi (NDLR : mastubation en Noussi), aux femmes et aux films pour adultes’’, lâche-t-il. Avec la prière, il a réussi à se défaire aujourd’hui et tout va pour le mieux pour lui. L’influenceur-chanteur est père de trois enfants dont l’âge est 5 ans, 3 ans et un an. Il a une compagne avec qui il vit et il confie que le mariage est pour bientôt.