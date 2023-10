Burkina Faso: plusieurs terroristes éliminés par l'armée à Yatenga

L'armée burkinabè a encore frappé fort dans le Camp des ennemis. Un résultat significatif issu d'une opération acharnée de l'armée burkinabè montre encore à nouveau la détermination du gouvernement a assurer la sécurité du pays au cours de ces moments de crises. Le dimanche 15 octobre 2023, dans une démonstration de résilience et de détermination, les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) en collaboration tendue avec les Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP) ont repoussé avec succès une attaque terroriste près de Tikaré, dans la province de Yatenga, au Nord du Burkina Faso.

Burkina Faso : l'armée repousse avec succès des terroristes

En effet, le dimanche 15 octobre 2023, près de Tikaré, les terroristes ont lancé une attaque contre une position sécuritaire. Une provocation qui a réveillé les combattants patriotique à tracer sans cesse par des frappes sonnores. Avec courage et abnégation, les FDS et les VDP ont repoussé les assaillants et les obligeant « à battre en retraite vers le Nord».

Par ailleurs, la défaite au front n’a pas marqué la fin de l'engouement des combattants patriotique. Pour la continuité des opérations, des vecteurs aériens ont été déployés pour achever la mission entamée et poursuivre à la destination des assaillants en fuite. Cette diligence de l'armée a donné un résultat significatif malgré les tentatives de camouflage des criminels.

En dépit, il faut préciser que cette victoire montre que les FDS et les VDP sont disponibles et engagés à défendre la patrie et à assurer la sécurité du peuple burkinabé, surtout dans les zones menacées.