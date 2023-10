Togo: l’OTR met en garde contre la fraude sur les réseaux sociaux

À l'attention des détracteurs et fausseurs des offres d'opportunités et d'emplois sur les réseaux sociaux, l'OTR tape le point sur la table. L’Office Togolais des Recettes (OTR) alerte le public sur une récente escroquerie qui propage sur les réseaux sociaux. Selon les messages qui circulent sur les réseaux sociaux, les fausseurs invitent les jeunes à rejoindre un prétendu forum pour « devenir agent de surveillance du territoire douanier».

Togo - faux avis d'offres sur les réseaux sociaux : l'OTR alerte

À cet effet, l’OTR informe l'opinion publique que cette offre d'escroquerie ne provient en aucun cas de leur organisation. Dans le même sillage, l’OTR rappel à la population que pour le recrutement de ses agents de surveillance du territoire douanier et de son personnel en général, ne se fait ni sur les réseaux sociaux mais sur leur plateforme web. En plus , une fois que le recrutement lancé, les médias traditionnels font également le partage.

La vigilance est de mise, et l’OTR invite l'opinion publique à s'abstenir dans tout partage des informations douteuses sur les réseaux sociaux à propos de cette offre d'escroquerie. De plus, le partage des informations et autres doivent être soumis à une vérification de la véracité des contenus. Les contrevenants seront simplement et purement exposés aux exigences judiciaires pour répondre à leur acte. Par ailleurs, l'OTR rassure le public dans la transmission des informations précises sur toutes formes de recrutement.