Nouveau gouvernement : Après sa reconduction, Belmonde Dogo prend un engagement

Myss Belmonde Dogo occupe le poste de ministre de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté dans le nouveau gouvernement de Robert Beugré Mambé. Dès sa recondution dans l'équipe gouvernementale, elle a livré ses ambitions.

Belmonde Dogo : "Cela réactive en moi l’engagement..."

La liste des membres du gouvernement Mambé 1 a été dévoilée le mercredi 17 octobre 2023. Myss Belmonde Dogo figure dans la nouvelle team d'Alassane Ouattara. La nouvelle ministre de Cohésion nationale, de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté n'a pas mis de temps pour exprimer son "infinie gratitude" au président de la République et au Premier ministre Robert Beugré Mambé pour sa reconduction dans l'équipe gouvernementale.

Infinie gratitude au Président de la République SEM Alassane Ouattara et au Premier Ministre Robert Beugré Mambé pour ma reconduction dans l'équipe gouvernementale.



Cela réactive en moi l’engagement à mettre tout en œuvre pour poursuivre la mission vu les enjeux de mon nouveau… pic.twitter.com/WP5u2KqbT5 — Belmonde Dogo (@dmBelmonde) October 17, 2023

"Cela réactive en moi l’engagement à mettre tout en œuvre pour poursuivre la mission vu les enjeux de mon nouveau portefeuille ministériel qu’est la Cohésion nationale, la Solidarité et la Lutte contre la Pauvreté. Merci à vous tous, collaborateurs, proches, connaissances et anonymes qui ne cessez de me démontrer votre soutien indéfectible", a tweeté Myss Belmonde Dogo.

La ministre ivoirienne a ajouté que "c’est ensemble que nous pouvons répondre aux attentes de nos populations conformément à la vision d’une Côte d’Ivoire Solidaire, vœu cher du chef de l’État". Notons que Myss Belmonde a été ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté dans l'ancien gouvernement dirigé par Patrick Achi.