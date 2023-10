La Côte d'Ivoire tient son nouveau gouvernement. Sur proposition du Premier ministre Robert Beugré Mambé, le président Alassane Ouattara a procédé ce mardi à la nomination du nouveau gouvernement.

Côte d'Ivoire : Liste complète des 33 ministres du gouvernement de Robert Beugré Mambé

Près de 24H après la nomination de Robert Beugré Mambé à la Primature, le nouveau gouvernement est déjà connu. Composé de 33 membres dont des ministres d'Etat et ministres délégués, ce nouveau gouvernement va tenir mercredi son premier Conseil des ministres. On note le départ des ministres Paulin Danho des Sports et de Kouadio Konan Bertin à la Reconciliation nationale.

En clair, très peu de changements ont été apportés dans ce nouveau gouvernement. Plusieurs cadres du RDHP ont été reconduits dans cette nouvelle équipe gouvernementale. Il faut également rappeler que ce changement intervient après les élections locales et sénatoriales du 2023.