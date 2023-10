Côte d'Ivoire : KDS Transport rassure ses souscripteurs

Au cours d'une rencontre avec la presse le mardi 17 octobre 2023, le président-directeur général de KDS Holding, Koffo Dogo Séverin, a tenu à rassurer les souscripteurs de KDS Transport quant au remboursement de leurs fonds.

Koffo Séverin (PDG KDS Holding) : "Nous sommes dans une logique de paiement"

Dès sa prise de parole, Koffo Dogo Séverin a montré la disposition de son entreprise à procéder au paiement des RSI (Retour sur investissement) et le remboursement des capitaux de leurs souscripteurs. "Nous sommes dans une logique de paiement afin de sortir de la crise que la résiliation en masse a causée. Une quarantaine de souscripteurs réclame totalement et intégralement leur paiement. Ils manipulent d'autres souscripteurs en vue d'agresser le personnel de KDS", a déclaré M. Koffo, qui a assuré qu'une planification a été mise en place pour résoudre la crise.

Koffo Dogo Séverin est revenu sur l'incident survenu au siège de KDS Holding dans la nuit du 12 au 13 octobre 2023. Il a expliqué que des souscripteurs refusant la planification proposée par KDS Transport ont fait irruption dans les locaux de ladite société aux environs de 17 heures.

"Des individus non identifiés se sont attaqués aux policiers déployés à cause du grand nombre de souscripteurs. Un policier a été pris à partie et roué de coups. Un individu a même voulu lui arracher son arme. L'agent de la police a fait trois tiers de sommation", a poursuivi le conférencier.

L'homme d'affaires a laissé entendre que contrairement à ce qui a été véhiculé sur les réseaux sociaux, aucun individu n'a reçu de balle au pied. "Ils ont filmé pour faire croire que KDS a fait tirer sur eux. Nous avons conduit le blessé à l'hôpital afin qu'il bénéficie des premiers soins. Selon le médecin, il a plutôt reçu des éclats de carreaux", a clarifié Dogo Séverin.

"Une société peut être en crise. Le plus important, ce n'est pas de fuir. Ce qu'il nous faut, c'est l'acceptation de la planification. Nous ne sommes pas dans une logique de fermer. On a pour ambition de boucler la crise sur un délai de neuf mois", a-t-il révélé.

Il faut rappeler que les autorités ivoiriennes ont décidé de la suspension des offres de souscriptions proposées par des sociétés de VTC. "De nombreuses sociétés de VTC ont émergé en Côte d'Ivoire, proposant des offres d'investissement alléchantes pour la population. Cependant, des audits commandités par le Trésor public ont révélé des risques de blanchiment d'argent. En conséquence, les souscriptions à ces offres sont désormais suspendues jusqu'à nouvel ordre", pouvait-on lire dans une note officielle.