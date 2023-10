Côte d’Ivoire : Josey dément mettre fin à sa carrière musicale

La fin de carrière de Josey a fait l’objet de débat sur la toile. La chanteuse a finalement brisé le silence avec une sortie médiatique.

Josey : ‘’Non, il faut que je rassure les fans de Josey… Cette histoire est fausse’’

L’information a circulé comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux il y a quelques jours concernant la chanteuse ivoirienne, Josey. Des propos attribués à la femme de Serey Dié font état de ce qu’elle veut mettre fin à sa carrière musicale. ‘’Je pense sérieusement me retirer de la scène musicale pour de bon. J’aspire à retrouver ma vie d’autrefois dans l’anonymat’’, aurait-elle écrit sur Snapchat.

Cette déclaration a rapidement soulevé des avalanches de réactions de découragements et de tristesse au niveau des fans de l’artiste. D’autres, plus fort ont apporté leur soutien à Josey. Même au cours de l’émission ‘’Show Buzz’’, les animateurs ont clairement fait savoir qu’il s’agissait d’un faux buzz.

Effectivement, l'artiste n'a pas mis du temps à réagir. Elle a fait une apparition au cours de ‘’Show Buzz’’, où elle a mis fin aux rumeurs. ‘’Non, il faut que je rassure les fans de Josey… Cette histoire est fausse, Josey ne veut rien arrêter. On a parlé avec le staff de Josey et Josey n’est pas prête pour arrêter quoi que ce soit, c’est faux’’, rassure-t-elle. C’est une bonne nouvelle pour les mélomanes qui sont très heureux et qui dissipent pour de bon les spéculations.