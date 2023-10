Togo : Célébration de la danse traditionnelle « Bobobo » à Kloto

La deuxième édition de la compétition « Bobobo » a connu son épilogue dans la journée du dimanche 15 octobre 2023 au Togo précisément dans la préfecture de Kloto Agou-Gadzépé. Une compétition regroupant plusieurs groupes de danse comme Dékawowo de Kpalimé Tsivé (Kloto Bas) et Kékéli Bobobo de Kébo (Agou) qui sont qualifiés pour les quarts de final de la 2e édition.

Célébration de la danse « Bobobo » au Togo : vers la valorisation des cultures traditionnelles

En effet, la danse « Bobobo » est une manifestation culturelle organisée par l’Observatoire panafricain du leadership féminin (OPALEF) et le Cercle d’initiatives citoyennes pour le challenge et le changement en Afrique (CICCA) en collaboration avec les associations locales. L'édition de cette année a pour thème: « Femme, développement socio culturel ». Alors, l’objectif de cette initiative est de promouvoir la culture du terroir à travers la danse traditionnelle pour assurer l'harmonie et la cohésion sociale.

Aussi c'est un évènement qui permet de renforcer le tissu social des citoyens de la même région pour cultiver l'esprit de la paix et d'amour. À en croire le représentant du préfet d’Agou, Abotchi Toussain, la célébration de cette compétition vise à promouvoir les valeurs culturelles et la cohésion sociale. « Bobobo est une danse, donc nous devons nous unir pour la préserver », a-t- martelé.

Cependant, une baisse de paix de fair-play dans cette compétition a été observée par le président du comité de pilotage, Attoh Mensah Koffi Sylvain. En réalité, il faut noter que la compétition de cette deuxième édition comporte près de 12 groupes répartis en quatre zones notamment Agou, Kloto Haut, Kloto Bas et Kpélé.