​Togo : la Corée offre un don d'équipements roulant et médicaux

La république du Togo renforce ses liens coopératifs ainsi que ses relations diplomatiques. Ainsi, dans le but d'améliorer la disponibilité des moyens logistiques pour faire face aux urgences sanitaires dans les hôpitaux, la Corée offre un don d'équipements roulant et médicaux au peuple togolais. Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, de l’Intégration régionale et des Togolais de l’Extérieur a réceptionné, vendredi 13 octobre 2023, à Lomé, un lot de matériel roulant et médical de la République de Corée.

Le Togo bénéficie des équipements roulant et médicaux de la Corée

Un soutien qui vient appuyer le Togo dans son engagement à améliorer sensiblement la disponibilité des moyens logistiques pour faire face aux urgences sanitaires dans les hôpitaux. Au total, six (6) ambulances de marque HYUNDAI et de matériel médical, le tout, d’une valeur de 456 millions 864 Dollars US soit, environ 283.447.288 FCFA ont été donnés. Cette action sociale de la Corée envers le peuple togolais vient renforcer les capacités des hôpitaux du pays dans leurs diverses prestations.

À cet effet, les ambulances seront réparties entre les 5 régions économiques du Togo, ainsi que la Région du Grand Lomé, pour favoriser la prise en charge des urgences médicales dans les différentes structures sanitaires.

À en croire le secrétaire général du ministère en charge des Affaires étrangères, Afo Salifou, ce don offert par la Corée n'est pas le premier geste. Il explique en ces termes : « Depuis l’établissement des relations diplomatiques entre nos deux pays, le 26 juillet 1963, nous avons bénéficié de son appui dans divers domaines tels que l’agriculture, l’éducation, la santé et la formation. Nous avons également renforcé nos échanges politique, économique et culturel dans un esprit de respect mutuel et de coopération gagnant-gagnant. Nous tenons vivement à exprimer aux donateurs toute notre reconnaissance et notre admiration pour leurs gestes sans cesse de solidarité et d’amitié ».

Par ailleurs, la cérémonie de remise a connu la présence de nombreuses personnalités dont l’ambassadeur de la République de Corée, avec résidence à Accra, Lim Jung-Taek.