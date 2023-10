RDC : Cindy Le Coeur au centre d’une autre publication polémique d’elle et Koffi Olomidé

Cindy Le Coeur est encore au cœur d’une polémique sur la toile. Après la photo mystérieuse d’un homme allongé à côté d’elle sur un lit, c’est une publication d’une chanson de divorce qui a fait réagir les internautes.

Cindy Le Coeur se retrouve au coeur d’une autre polémique avec Koffi Olomidé

La nature des relations entre la chanteuse Cindy Le Coeur et Koffi Olomidé continue toujours de faire l'objet de spéculations sur les réseaux sociaux et chez les populations congolaises. Il se raconte que le patron du Quartier Latin et la directrice artistique de l’orchestre entretiennent des relations amoureuses. Ce que les deux n’ont jamais confirmé ou démenti. Dans tous les cas, chacun se fait sa propre opinion.

Alors que les internautes n’ont pas encore fini d’épiloguer sur une mystérieuse photo publiée sur la toile où on voit Cindy Le Coeur allongée sur un lit à côté d’un homme dont le visage est caché, qu’une autre polémique vient créer des suspicions sur la toile.

En effet, Cindy Le Coeur a fait une publication sur le réseau social Tik-Tok où elle utilise un fond sonore de la chanson ‘’Prolongation’’ de l’artiste Karmapa, dont les paroles font allusion à la rupture d’un mariage. ‘’Tu me tueras pour rien, ton mariage ce n’est pas moi qui l’a brisé… parce que ton homme, ce n’est pas moi qui l’ai cherché’’, chantait la voix de Karmapa sur la vidéo.

Plusieurs internautes y ont vu une pique adressée à la fille de Koffi Olomidé, Didistone et sa mère Aliya, qui est actuellement en procédure de divorce avec le chanteur congolais. Face à la polémique soulevée sur le Méta, Cindy Le Coeur a fini par retirer la vidéo controversée de ses réseaux sociaux. ‘’Merci Maman, j’ai attendu, j’ai retiré’’, réagit-elle. Une manière de reconnaître que le choix du fond sonore n’était pas approprié.