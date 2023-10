Burkina Faso : les acteurs de l'enseignement honorés

Le gouvernement du Président Ibrahim Traoré a rendu hommage aux acteurs de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale lors de la journée mondiale de l'enseignant 2023. Cet événement prestigieux a été présidé par le Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Adjima Thiombiano et le Ministre chargé de l’Éducation Nationale, André Joseph Ouédraogo. Une occasion pour ces autorités de mettre en lumière sur l'utilité des enseignants dans le système éducatif aux Burkina Faso.

Burkina Faso : des enseignants du supérieur élevés au rang d’Officier et de Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques

Prévue être célébrée normalement le 05 octobre, la Journée Mondiale de l’Enseignant a été marquée en différé pour d'autres préoccupations nationales. En effet, le but principal de la célébration de la journée nationale de l'enseignant est de sensibiliser le public sur le rôle des enseignants et d’examiner la qualité du travail des formateurs. Cette journée est à sa 29ᵉ édition au Burkina Faso.

La cérémonie a regroupé près de 88 acteurs de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, ainsi que 195 professionnels de l’éducation nationale. Ces derniers ont été honorés et élevés au rang d’Officier et de Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques. Cette action a été faite pour distinguer leur mérite dans la contribution du système éducatif au Burkina Faso.