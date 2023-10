La gendarmerie nationale de la République du Togo, veut renforcer à nouveau son équipe. Ainsi, le ministère des armées a démarré lundi 16 octobre 2023 le recrutement du personnel non-officier pour la gendarmerie nationale. Une initiative qui vise à renforcer l’effectif déjà existant. Cette opération prendra fin le 23 octobre prochain.

Togo : la gendarmerie nationale lance un recrutement

En effet, pour le bon déroulement du processus de recrutement, une commission centrale et sept sous-commissions secteur militaire ont été mise en place par le Général Djato Tassounti, chef d’État-major général des Forces Armées Togolaises (FAT).

Conditions de candidature

Pour postuler à ce recrutement, les candidats doivent remplir certaines conditions. Ainsi, il faut savoir que cette offre du recrutement pour la gendarmerie nationale est ouverte à tous les Togolais d’âge compris entre 18 et 24 au plus le jour du recrutement; avoir au moins un niveau d’étude compris entre le BEPC et la classe de terminale sans le BAC 2 avec une taille 1,70 m pour les candidats de sexe masculin et 1,65 m pour le genre féminin; être aptes avec un statut de célibataire.

Dossiers à fournir

Un casier judiciaire, un certificat médical, deux photos d’identité et une somme de 5000 FCFA pour frais de dossier.

Par ailleurs, il urge de préciser que le recrutement se poursuit jusqu'au 23 octobre 2023. Cependant, le Chef d’Etat-major, le Général Djato Tassounti a appelé tous militaires des FAT déployés pour exécuter les opérations de recrutement à se soumettre au cours et à l’occasion desdites opérations, au respect des règles de conduite.