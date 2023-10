Côte d’Ivoire : La soeur de Didi B s’offusque de la sortie d’Observateur

Yilim, la petite sœur de Didi B s’est également invitée dans la polémique créée sur la toile par l’humoriste Observateur. Ce dernier s’est posé la question de savoir pourquoi la femme du rappeur tarde à procréer.

La petite-soeur de Didi B clash Observateur

L’humoriste Observateur a créé une grosse polémique sur la toile en se moquant du couple Didi B et Saraï d’Hologne. Dans une vidéo largement diffusée sur le Meta, l’humoriste ivoirien qui est notamment proche du rappeur français, Booba s’est intéressé à la vie privée du rappeur ivoirien et de son épouse. Il a fait savoir qu’après un an de l’union entre Didi B et sa femme, celle-ci lui a pas donné encore une procréation.

Cette sortie d’Observateur n'a pas été du tout du goût de Didi B et Saraï d’hologne. Ils ont rapidement répondu à l'humoriste. Ce dernier qui a même demandé pardon lorsque l’ancien membre de Kiff No Beat a décidé de porter l’affaire devant les juridictions ivoiriennes, la sœur cadette du rappeur s’est invitée dans la polémique.

A son tour, elle a exprimé son mécontentement à travers sa page Facebook via un post. ‘’Même le fou, s’il sait se taire, passe pour un sage. Depuis la nuit des temps, les sages nous font savoir que le silence est d’or. Ne pas manquer de sagesse est une chose, être dépourvue de sens et de toute intelligence en est une autre. Je doute fort que mon frère et son épouse aient contracté un prêt avec comme remboursement « la naissance d’un enfant ». Une fois en passant, nous sommes obligés de descendre dans la poubelle pour remettre les points sur les I aux illettrés à qui internet à donné un peu de force, permettez moi donc cette sortie’’, répond-t-elle à Observateur.

Yilim a par la suite été très cash envers Observateur. ‘’Je trouve bien dommage cette situation, un père de famille, qui ne connaît pas son âge et qui humilie ses enfants par sa bêtise légendaire, c’est triste. Je préfère ma condition que de l'avoir comme père. Il serait judicieux pour vous, cher monsieur, de chercher à prendre des cours de remise à niveau, c’est fini la petite section pour vous depuis je pense les années 1900, prenez aussi des cours de savoir vivre et de non-intrusion dans les affaires d’autrui, surtout dans les entrailles d’une bonne-dame, qui n’as surtout rien à vous enviez. En sus, si vous pouviez la boucler, sauf votre respect, vous allez paraître un tout petit peu sage, et intelligent… comme je le dis, les fous qui se taisent passent pour des sages. Bonne soirée. Ps : j’ai fait en bon français, mais je peux descendre encore plus bas M. Observateur’’, s’offusque-t-elle.