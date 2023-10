Togo : des matériels didactiques offerts aux élèves

Tous les secteurs d'activité préoccupent le gouvernement du Président Faure Gnassingbé au Togo. De l'économie passant par la sécurité à l'éducation. Ainsi, le gouvernement dans sa politique d’appui à l’éducation nationale, a, mené une démarche significative à l'endroit des élèves quelques jours après la rentrée scolaire 2023-2024.

Togo : le gouvernement met en œuvre sa politique de distribution

Des manuels scolaires et tables-bancs aux établissements ont été offerts. À cet effet, près de 7000 livres de mathématiques, de langage et de communication, ont fait l'objet des manuels scolaires octoyés aux élèves. Parmi ces manuels figurent ceux destinés pour les élèves des Cours Elémentaires Première et Deuxième année (CE1 et CE2).

En plus, il faut préciser qu'environ 1000 tables-bancs font partie du lot pour ce don prestigieux du gouvernement. En revanche, le don permettra aux différentes écoles d’améliorer le cadre d’apprentissage et faciliter les conditions de travail des formateurs. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la politique nationale de distribution de tables-bancs organisée par le ministère de l’enseignement, primaire, secondaire et technique. Le Fonds spécial d’équipement scolaire a été le meilleur supporteur sponsor pour ce geste à l'endroit des élèves.

Pour rappel, le gouvernement de Faure Gnassingbé prévoit près de189 milliards de francs CFA pour le budget 3023 dans le système éducatif au Togo pour la mise en oeuvre des activités.